DUFRESNE, Bernard



Est décédé, le 3 décembre 2021, à l'âge de 91 ans, Bernard Dufresne, conjoint de Lise Lachapelle.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Guy (Manon Laforce) et Louise (Denis Laplante), ses petits-enfants Marc-André (Charlie), Jonathan (Geneviève) et Mylène (Jesse), ses arrière-petits-enfants, sa soeur Marthe, la fille de sa conjointe Diane Lachapelle ainsi qu'autres parents et amis.La famille vous accueillera dimanche le 12 décembre 2021 de 9h à 13h au complexe :