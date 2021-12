LEVAC, Gilberte née Léonard



À Saint-Eustache, le 3 décembre 2021, à l'âge de 83 ans, est décédée Mme Gilberte Léonard, épouse de feu Jacques Levac.Elle laisse dans le deuil ses enfants Sylvain (Claire), Sylvie (Michel) et Danielle (Serge), ses petits-enfants Francis, Maxime, Mélanie, Kevin, Jessica et Vanessa, ses arrière-petits-enfants Malorie et Félix, ses soeurs Jeanne-D'Arc, Claudine (Gérard) et Micheline, sa belle-soeur Denyse, ses neveux et nièces ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 12 décembre de 9h30 à 11h30 au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934Une liturgie de la Parole sera célébrée ce même jour à 11h30 en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer. Prière de ne pas envoyer de fleurs.Votre présence au salon doit se faire dans le respect des consignes de la santé publique en vigueur.