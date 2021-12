HUOT, Gérard



De Repentigny, originaire de Saint-Ferdinand d'Halifax, le 5 décembre 2021, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Gérard Huot, époux de feu Marthe Laliberté.Il laisse dans le deuil ses enfants Judith, Jean (Monique), Andrée, Pierre (Lucie) et Josée (Claude); ses neuf petits-enfants et neuf arrière-petites-filles ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe :le dimanche 12 décembre 2021 de 17h à 21h et le lundi 13 décembre dès 9h. Les funérailles seront célébrées à l'église de la Purification à 11h sise au 445 rue Notre-Dame à Repentigny.Au lieu d'envoi de fleurs, vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.