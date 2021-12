Élections de 2022: un défi pour les oppositions

L’élection québécoise de 2022 sera tout un défi pour les trois partis d’opposition : PLQ, QS, PQ.

Encore la semaine dernière, un sondage Léger donnait 46 % du vote et 65 % de satisfaction à la CAQ.

Avec ces résultats, les projections de Qc125 attribuent à la CAQ environ 100 sièges sur 125. Ouch ! C’est énorme !

Dans l’histoire récente, il n’y a que le PLQ qui a obtenu de tels résultats. En 1973, le PLQ avait fait table rase avec 102 sièges sur 110 ; avec 30 %, le PQ n’avait obtenu que 6 sièges. En 1985 et 1989, le PLQ avait obtenu 99 (56 %) et 92 sièges (56 %), alors que le PQ obtenait tout de même 40 % des votes. On a remis en question le système électoral à ce moment-là.

Or, bien que le scrutin majoritaire uninominal à un tour soit encore en place, le bipartisme a fait place à quatre partis. Dans ce contexte, obtenir une telle majorité en 2022 serait un exploit notable.

Des miettes pour l’opposition

Avec ces résultats, les chefs Anglade, Nadeau-Dubois et St-Pierre Plamondon cherchent à se démarquer. À revoir leur image de marque.

Ils ont raison, mais en même temps, serait-ce possible que ce ne soit pas tant un rejet de leur parti qu’une satisfaction et une confiance immenses à l’égard de François Legault ?

C’est sûrement un peu des deux.

Attendre la fin de la vague

Les partis d’opposition ont raison de se recentrer sur leurs valeurs fondamentales, mais il ne faut pas trop exagérer les remises en question.

Une écœurantite aiguë de 15 ans de règne libéral parsemé de corruption et de rejet de l’âme québécoise, additionné à un PM charismatique, fier et droit, une pandémie, pour ausculter les enjeux du quotidien. Voilà la recette magique pour un appui titanesque.

En ce moment, les Québécois aiment l’action politique de François Legault, mais cela ne signifie pas que ces partis ne seraient pas une option valable si la CAQ venait à vaciller... malheureusement pour eux, d’ici cinq ans !