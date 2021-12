DUROCHER, René



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur René Durocher survenu le 21 novembre 2021 des suites d'une courte maladie.Il laisse dans le deuil son épouse Raymonde Sabbah, ses enfants Éric Durocher (Chantal Poulin), Philippe Dahan (Édith Grosz), Martine Dahan et ses petits-enfants chéris Laurent (Blanka), Stephane (Mathilde), Matthew, Sophie (Adam) et Jordan, ses beaux-frères Albert Sabbah, Georges (Elena Popesco) et Richard (Carole Rousseau), ainsi que de nombreux proches, amis et collègues.Il nous laisse le souvenir d'un homme généreux aimant la vie, le travail et la famille. Son profond engagement aura contribué de façon significative à la recherche et à l'enseignement de l'histoire du Québec.La famille vous accueillera le mardi 14 décembre de 10h à 15h au4525, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL514-342-8000Votre marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fondation de l'Hôpital général de Montréal - section Médecine interne.