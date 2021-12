Google Canada: l’année 2021, la pandémie et le reste

La pandémie, les perturbations météorologiques et les joutes politiques et diplomatiques ont suscité l’intérêt des Québécois et des Canadiens sur Google, démontre le bilan des recherches les plus courantes effectuées au pays dans la dernière année.

L’opération de vaccination toujours en cours partout au pays et les termes «Vaccination covid à proximité» se retrouvent en première place des expressions les recherchées au Québec et en troisième place au Canada. Les Québécois ont aussi recherché en grand nombre des informations sur le vaccin et le Passeport vaccinal (deuxième terme dans les nouvelles les plus recherchées).

Élections fédérales et autochtones

Année électorale oblige, les élections fédérales ont également attiré la curiosité des internautes au pays. L’élection qui a mené à la réélection de Justin Trudeau est la deuxième nouvelle la plus recherchée au Canada et la septième au Québec. De plus, «nous [en tant que Canadiens] avons fait une introspection et essayé de mieux comprendre l’histoire du Canada lorsque nous avons recherché les pensionnats autochtones et nous avons demandé “Pourquoi ont-ils été créés ?” », peut-on lire dans une publication des porte-parole de Google Canada, Luiza Staniec et Alexandra Klein.

Le sport, toujours le sport

Les Canadiens semblent visiblement toujours obsédés par le sport, mais surprise, c’est la NBA qui est arrivée au sommet des recherches sportives au pays. Le hockey et la LNH viennent en deuxième. «Nous avons trouvé des moyens de nous reconnecter à travers les jeux, alors que nous recherchions et célébrions des athlètes canadiens comme Leylah Fernandez, Andre De Grasse, Penny Oleksiak et tant d’autres héros locaux», observe-t-on dans le billet de blogue. Au Québec, le Canadien et Carey Price ont amené la LNH au sommet des recherches, mais surprise, c’est la joueuse de tennis lavalloise Leylah Fernandez qui est arrivée en tête des athlètes les plus recherchés par les Québécois sur le moteur de recherche.

Les Canadiens obsédés par «Squid Game»

Côté divertissement télévisuel, ce qui a le plus marqué les Canadiens en 2021 est sans doute la série «Squid Game» («Le jeu du calmar», en V.F.) qui trône en tête des palmarès canadiens et québécois. Au Québec, contrairement au top canadien, on retrouve peu de fictions dans le top 10 des séries les plus recherchées. Au contraire, le palmarès est plutôt dominé par les téléréalités avec «Occupation double dans l’ouest», «L’Île de l’amour», «Star Académie» et «Si on s’aimait».

20 ans de présence au Canada

Le mois de décembre 2021 représente le vingtième anniversaire de la présence de Google au pays. Pour l’occasion, le moteur de recherche en a profité pour compiler les résultats des mots les plus recherchés au pays durant cette période, et le mot est «Canada».

«Bien qu’à première vue, cela soit assez drôle, il y a quelque chose de très spécial dans un pays à la recherche de lui-même. Nous avons recherché “Ce que cela signifie d’être Canadien”, “Comment immigrer au Canada” et “Dans quelle terre natale suis-je ?” Les Canadiens continuent de remettre en question, de rechercher et de comprendre comment nous pouvons être la meilleure version de nous-mêmes», peut-on lire dans le billet de blogue.

