La Banque du Canada maintient son taux directeur au plancher

Jugeant l’économie canadienne toujours trop fragile, la Banque du Canada a décidé de maintenir son taux directeur au plancher à 0,25 %, mercredi, malgré une solide reprise économique au pays.

Le PIB du Canada a crû de 5,5 % au troisième trimestre, pour se rapprocher à seulement 1,5 % du niveau qu’il avait à la même période en 2019, avait le début de la pandémie.

Malgré tout, «le Conseil de direction juge que [...] l’économie doit continuer de recevoir un appui considérable de la politique monétaire. Nous restons engagés à maintenir le taux directeur à sa valeur plancher jusqu’à ce que ces capacités excédentaires se résorbent, de sorte que la cible d’inflation de 2 % soit atteinte de manière durable», a fait valoir la Banque du Canada.

Cette décision survient alors que le taux d’inflation au Canada continue de s’envoler. Il atteignait 4,7 % sur un an pour l’ensemble du pays en octobre dernier et dépassait même les 5 % au Québec, porté notamment par la hausse des coûts de l’essence, du logement et de la viande.

Sur ce point, «la Banque s’attend encore à ce que l’inflation mesurée par l’IPC demeure élevée dans la première moitié de 2022 et redescende vers 2 % dans la seconde. Elle surveille de près les attentes d’inflation et les coûts de main-d’œuvre pour s’assurer que les forces faisant grimper les prix n’ont pas, en fin de compte, une influence durable sur l’inflation», a fait valoir l’organisation fédérale.

Cette décision ne cause pas de surprise dans les milieux financiers, la Banque du Canada ayant déjà pointé à plus d’une reprise, cet automne, pour une remontée de son taux directeur vers la deuxième moitié de 2022.

«Comme bon nombre de ménages ont profité de la longue période de taux d’intérêt historiquement bas pour s’endetter lourdement, l’économie est sans doute désormais plus sensible à toute hausse des coûts d’emprunt», avait notamment averti le sous-gouverneur Paul Beaudry à la fin novembre.

Le taux directeur au pays est à son minimum depuis le début de la pandémie de COVID-19 au Canada, en mars 2020. La Banque du Canada l’avait alors abaissé pour stimuler l’économie en cette période de crise.

