La PCU aurait financé l'achat d'armes à feu

Trois députés conservateurs ont interpellé le gouvernement fédéral mercredi pour qu’il détermine si la Prestation canadienne d’urgence (PCU) a été utilisée pour acheter des armes à feu illégales.

«Les conservateurs du Canada demandent au gouvernement de lancer une vérification complète et approfondie afin de déterminer si l’argent des contribuables a réellement été distribué à des criminels sous forme de prestations en cas de pandémie, et de faire part de ses conclusions à la vérificatrice générale du Canada», ont écrit Raquel Dancho, Pierre Paul-Hus et Stephanie Kusie.

Dans leur missive adressée à Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique et Carla Qualtrough, ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre, les députés ont indiqué qu’un gang de rue de Montréal avait frauduleusement obtenu de l’argent des contribuables par le biais de la PCU pour acheter des armes à feu illégales.

Dans une décision récente, le juge de la Cour supérieure du Québec, l’honorable Yvan Poulin, avait par ailleurs conclu que ce gang de rue avait frauduleusement obtenu plus de 100 000 $ de la Prestation canadienne d’urgence pour financer des opérations de contrebande d’armes à feu, ont également indiqué les députés.

«Il est inacceptable que sous votre surveillance, des armes à feu illégales aient été achetées avec l’argent des contribuables sous la forme de la PCU, surtout avec la vague de fusillades mortelles qui a lieu à Montréal. Cette situation doit être traitée de toute urgence», ont aussi écrit les députés de l’opposition dans leur lettre.