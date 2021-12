La victoire échappe aux Raptors

Les Raptors de Toronto pensaient bien l’emporter dans les derniers instants du match, mais le Thunder d’Oklahoma City s’est finalement sauvé avec un gain de 110 à 109, mercredi soir, au Scotiabank Arena.

Les favoris de la foule pensaient toutefois avoir inscrit un panier décisif dans les derniers instants de la rencontre. Il s’est cependant avéré que la réussite de Justin Champagnie a été obtenue alors qu’il ne restait plus de temps au tableau indicateur.

Cela met ainsi fin à une courte série de deux victoires de la formation de la Ville Reine, qui a dorénavant un dossier de 11-14.

Gary Trent fils et Pascal Siakam ont sonné la charge dans le camp des Raptors, eux qui ont respectivement récolté 24 et 23 points. Utilisé pendant 22 minutes, le Montréalais Chris Boucher a récolté 11 points et sept rebonds.

De l’autre côté du ballon, un autre représentant de la métropole québécoise a fait des siennes. En effet, Luguentz Dort a connu un fort match avec 22 points, six rebonds et trois mentions d’aide.

Shai Gilgeous-Alexander, qui est originaire de Toronto, a été celui qui a été le plus productif offensivement chez les vainqueurs. L’athlète de 23 ans a inscrit 26 points.

Les Raptors tenteront de renouer avec la victoire vendredi soir, alors que les Knicks de New York seront de passage en Ontario.

À voir aussi