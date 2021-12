Le meilleur du photojournalisme

En 2021, tout le monde peut prendre une photo avec un téléphone, mais ceux qui savent donner un sens aux images demeurent une espèce rare. Le Zoom Photo Festival, qui s’installe pour la première fois à Québec, le rappelle avec éloquence en présentant 350 images percutantes.

« Ce n’est pas en faisant des selfies qu’on va réaliser un reportage », lance en boutade le photographe indépendant Roger Lemoyne, rencontré lors d’une visite de l’exposition, mercredi.

Ce dernier, l’un des seuls photographes québécois à avoir remporté un prix au prestigieux World Press Photo, en 1999, présente à l’Espace 400e les meilleurs clichés d’un reportage récent qu’il a réalisé en Colombie.

Des œuvres d’une vingtaine de photographes d’ici et d’ailleurs, parmi lesquels des géants du photojournalisme tels que Sébastião Salgado ou Frédéric Noy, garnissent les murs d’Espace 400e.

« Faire des photos, c’est facile. Tout le monde peut en faire, même des belles parce que les appareils numériques sont tellement performants que tu n’as pas besoin de beaucoup de techniques pour réaliser une photo plaisante. Mais créer un sujet, un reportage avec un concept qui partage un point de vue, c’est toujours aussi difficile », partage Roger Lemoyne.

Photo courtoisie, Luis Tato

Changer le cours des choses

C’est un travail difficile, mais nécessaire parce qu’une image peut encore changer le cours des choses.

On l’a vu, en 2015, quand une photo d’un petit migrant turc de trois ans, mort sur une plage, a ému le monde entier.

« La crise migratoire, jusqu’à cette photo, on en parlait dans les médias, mais ça n’avait pas un impact mondial. C’est une crise qui demeurait un peu floue. Quand cette photo est apparue dans l’espace, c’est à ce moment qu’il y a eu une prise de conscience mondiale et que c’est devenu une affaire d’État », signale le codirecteur du Zoom Photo Festival, Martin Tremblay.

Photo courtoisie, Roger Lemoyne

Un outil de financement

C’est la première fois depuis sa création à Saguenay, il y a 12 ans, que l’événement se déplace dans la capitale, à l’initiative de la Maison de la photo de Québec.

Dans la sélection, on retrouve des photographies primées au World Press Photo.

Pourquoi est-il important de tenir ce type d’exposition en 2021 ?

« Parce qu’avec la crise médiatique, le financement de ce type de reportage est de plus en plus rare. Auparavant, les médias traditionnels envoyaient ces photographes partout dans le monde. Maintenant, les festivals sont devenus une vitrine et un moyen de financer ce type de projet », répond Martin Tremblay.

Le Zoom Photo Festival est présenté jusqu’au 23 janvier 2022, à l’Espace 400e.