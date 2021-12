Les erreurs de La parfaite victime

Décidément, le documentaire La parfaite victime continue de s’attirer des critiques, même six mois après sa sortie en salles.

Hier, Radio-Canada a diffusé le documentaire de Monic Néron et Émilie Perreault. On savait déjà que quatre associations d’avocats et avocates de la défense du Québec avaient écrit à la direction et à l’ombudsman de Radio-Canada pour se plaindre.

Or, j’ai appris que la grogne vient également du côté de la Couronne !

Le directeur des poursuites criminelles et pénales, Me Patrick Michel, a lui aussi écrit à Radio--Canada pour se plaindre des « inexactitudes » véhiculées dans le film.

RECTIFIER LES FAITS

La parfaite victime a énormément de qualités : il donne la parole aux victimes d’agression qui ont vécu un traumatisme épouvantable. Mais il a aussi de gros défauts.

Quand le film est sorti, j’ai écrit plusieurs chroniques pour souligner des erreurs factuelles ou des incohérences.

Le film est accessible depuis plusieurs semaines sur iTunes, Google, Microsoft, Telus, Rogers, Shaw, Bell et sur les plateformes de Vidéotron (illico et Helix).

Mais c’est la diffusion à la société d’État, un réseau public, soumis à des standards d’exactitude, qui a provoqué la grogne du DPCP.

Voici ce qui a été envoyé à la direction de Radio-Canada.

« Le Directeur des poursuites criminelles et pénales est préoccupé que certaines inexactitudes qui s’y retrouvent renforcent le préjugé selon lequel il est difficile pour une victime d’obtenir justice et que l’exercice conduise à décourager davantage les victimes de porter plainte. »

Le DPCP rappelle que le taux d’autorisation des dossiers de violences sexuelles transmis par le Service de police de la Ville de Montréal est de 70 % alors que le chiffre cité dans le documentaire est de 18 %.

Dans le documentaire, on voit un avocat de la défense, Me Patrick Davis, affirmer qu’il n’a jamais perdu un dossier d’agression sexuelle. Or c’est faux.

Et ça choque le DPCP : « Nous avons d’ailleurs remis aux réalisatrices la liste des causes en matière de violences sexuelles dans lesquelles ses clients ont été condamnés, et ce, dès la parution de la bande-annonce du film ».

Et le DPCP conclut :

« Nous vous soumettons respectueusement que des correctifs ou mises en garde devraient être apportés avant ou au cours de la diffusion, et ce, afin d’éviter toute perception qui pourrait dissuader des victimes de violences sexuelles de porter plainte ».

PAS UN CAS DE CENSURE

Interrogées par Le Devoir, les réalisatrices Monic Néron et Émilie Perreault disent regretter de voir qu’on « essaie d’empêcher les gens de regarder le documentaire ».

Or ce n’est pas de ça qu’il s’agit. Ni l’Association des avocats de la défense du Québec ni le DPCP ne souhaitaient empêcher la diffusion du documentaire.

Mais je me demande encore aujour-d’hui pourquoi, alors que l’on sait depuis six mois que des informations contenues dans le documentaire sont erronées, les deux réalisatrices n’ont pas apposé de bandeaux au bas de l’écran rectifiant les faits.

Elles ont ajouté au Devoir : « Visiblement, notre documentaire dérange, et c’est correct. C’est ce que ça prend parfois pour faire changer les choses ».

Il ne faut pas confondre « un docu-mentaire qui dérange parce qu’il brasse la cage » et « un documentaire qui dérange parce qu’il véhicule des informations erronées ».