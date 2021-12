Mattias Norlinder ne perd pas de temps avec le Rocket

À son premier match depuis qu’il a été prêté au Rocket de Laval par le Canadien de Montréal, le défenseur Mattias Norlinder a touché la cible dans une victoire de 3 à 2 des favoris locaux sur le Moose du Manitoba, mercredi soir, à la Place Bell.

Après avoir bien fait circuler la rondelle avec Kevin Roy en avantage numérique, le Suédois a décoché un tir des poignets qui a eu raison de Mikhail Berdin. Ce but en toute fin de deuxième période, le premier de Norlinder cette saison, a redonné une avance au Rocket.

Le Moose avait profité de l’une des rares bourdes dans ce match de Cayden Primeau pour niveler la marque, plus tôt au second engagement. Le tir de Greg Meireles a échappé au gardien et Jeff Malott a sauté sur le retour.

Outre ce petit accident de parcours, Primeau a été solide avec ses 39 arrêts, permettant aux siens de battre la formation du Manitoba pour une seconde fois cette saison. En fin de rencontre, alors que le Moose a retiré assez tôt son portier au profit d’un sixième patineur, l’Américain a cédé devant un tir parfait de David Gustafsson.

Après avoir aidé Norlinder à ouvrir son compteur lavallois, Roy a lui-même enfilé l’aiguille en troisième période. Brandon Gignac l’a beaucoup aidé sur la séquence, s’amenant avec beaucoup de vitesse vers la cage avant de surprendre Berdin avec une remise rapide vers son coéquipier.

Alex Belzile a été l’autre buteur des hommes de Jean-François Houle. Son 33e but en carrière dans l’uniforme du Rocket est un sommet historique pour la franchise. Le Québécois partageait ce record avec son coéquipier Lukas Vejdemo et Chris Terry, ce dernier ayant inscrit ses 32 filets en une seule saison, en 2017-2018.

Le club-école du Tricolore se déplacera vers Rochester pour y croiser le fer avec les Americans, vendredi.

