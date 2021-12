Policiers: vivement des caméras corporelles

Quatre vidéos d’une violence inouïe. Pas par des gangs de rue, mais par des policiers du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ). Dont un, en particulier, rouant des citoyens de coups de poing dans le ventre et sur les flancs.

On le voit aussi jeter de la neige au visage d’un jeune homme couché de force par terre, traîner une jeune femme de force par terre, fracasser un homme sur un mur, etc. Certaines de ses victimes sont noires, d’autres blanches.

On le sait parce que ces « opérations policières » ont été filmées par des caméras de sécurité ou par des citoyens médusés par ce qu’ils voyaient.

En réaction, le directeur du SPVQ a tout d’abord tergiversé. On n’y voyait pas, disait-il, ce qui s’était vraiment passé « avant » ces événements. Sous-entendant que, peut-être, une telle force aurait été justifiée.

La classe politique s’est dite « troublée ». « Révoltée » eût sûrement été un mot plus juste. Le SPVQ a donc enclenché une enquête interne. Vint ensuite l’annonce d’une autre enquête par le commissaire à la déontologie.

Or, avec raison, plusieurs réclamaient plutôt de voir le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) s’en mêler au plus vite. Ce qui fut fait lundi, in extremis.

Enquête criminelle

Le SPVQ s’en explique ainsi : « considérant le caractère exceptionnel des événements et après discussion avec le ministère de la Sécurité publique, il a été convenu de transférer ces deux enquêtes distinctes au Bureau des enquêtes indépendantes ».

Le BEI mènera donc une enquête criminelle sur deux des interventions où l’on voit le policier en question, de même que sur une troisième intervention non filmée où un autre policier aurait gravement blessé un citoyen.

Si l’enquête trouve des motifs raisonnables de croire que le policier vu dans les vidéos aurait commis des gestes de nature criminelle, il pourrait être accusé.

Ce qui désole néanmoins dans cette histoire est le refus initial des autorités policières et politiques, malgré ces images insoutenables, de refiler tout de suite l’enquête au BEI.

Jusqu’à preuve du contraire, les gestes posés dans ces vidéos ne tiennent pas d’une intervention « musclée », mais d’une agression violente.

Redonner confiance

Ce policier n’y était pas seul non plus. Chaque fois, on le voit accompagné de ses collègues. Sauf erreur, on ne voit aucun autre policier tenter de le calmer. C’est ici que la théorie commode de la « pomme pourrie » vole en éclats.

Au SPVQ, une telle violence est-elle « exceptionnelle » ou plus répandue ? Pourquoi les autres policiers ont-ils laissé leur collègue violent se comporter de la sorte ? Bref, le BEI finira-t-il aussi par enquêter sur les autres policiers totalement passifs lors de ces mêmes interventions ?

Sous pression, le SPVQ annonce qu’il présentera un « plan d’action » d’ici la fin de la semaine. Il viserait à instaurer une culture d’« inclusion » et d’« équité ». Sans ces vidéos, un tel plan aurait-il vu le jour ?

Les gens de Québec méritent qu’on fasse toute la lumière sur ces événements choquants. Sinon, leur confiance en leur service de police s’effritera. Les policiers doivent les protéger et non pas les agresser.

Cette enquête du BEI envoie néanmoins un message de dissuasion aux autres policiers qui, même minoritaires, seraient tentés à leur tour de tabasser des gens.

Vivement des caméras corporelles pour tous les policiers, à Québec et ailleurs. Pourquoi attendre la fin des « projets pilotes » ? Ça traîne depuis beaucoup trop longtemps.