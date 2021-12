Saint-Charles-de-Bellechasse: pour les amoureux des maisons ancestrales

L’aménagement paysager et la petite porte peinte en rouge de cette maison construite en 1733 font penser à La Petite Maison dans la prairie.

Une fois entré, on semble figé dans le temps. Le plancher de bois n’en est pas à ses premiers occupants et c'est ce qui fait le charme de l'endroit.

L’espace salle à manger est ce qui nous accueille en arrivant. Le bois enveloppe toute la pièce et un foyer vient compléter le coup d’œil.

Un peu plus loin, un coin détente où papoter et se relaxer.

Toujours dans l’esprit ancestral, on retrouve au rez-de-chaussée une première chambre avec des détails d’époque.

Vous resterez toutefois surpris par l’entretien de la maison au fil des décennies. Si vous vous attendiez à une cuisine avec un vieux poêle, vous aurez un choc de modernité en poussant la porte verte.

Une cuisine blanche et lumineuse s’y trouve. Les rénovations ont été faites avec le souci de garder les détails de boiserie de la structure.

Le rez-de-chaussée est complet avec une salle d’eau alliant ancien et nouveau.

En montant l’escalier, on se laisse impressionner par l’espace habitable, auquel on ne s'attend pas, vu de l’extérieur. Deux chambres, une salle de bains et même un walk-in occupent la place.

La structure du foyer monte jusqu'à l’étage. L’espace, qui pourrait très bien servir de chambre, au besoin, est configuré pour les loisirs et la détente. On a le sentiment d’un séjour au chalet en hiver en voyant la pièce.

La maison a même une cave à vin bien pratique pour ceux qui aiment recevoir.

La cour de la maison est grande et aménagée avec soin. Un chemin de pierres mène à l’arrière, où l’on retrouve un cabanon assorti à la maison, un patio et un coin-repas.

Les voisins? Des grands champs agricoles de la Chaudière-Appalaches, donc beaucoup de calme et d'espaces verts.

Cette adorable petite maison de campagne ancestrale est à vendre au coût de 424 000$ par Catherine Labrecque, courtière immobilière chez Royal LePage.