L’heure juste sur les grandes tendances santé grâce à TOUGO : le balado

Vous croyez que ce ne sont pas tous les sujets en santé qui peuvent être abordés sans filtre et sans tabous? TOUGO : le balado vous prouvera le contraire!

Depuis janvier 2021, Capsana présente sur QUB radio des épisodes dédiés à de grandes tendances santé. Fort de son succès, TOUGO : le balado revient en janvier 2022 avec d’autres thèmes tout aussi captivants, et toujours abordés sur un ton à la fois informatif et divertissant.

L’objectif? Donner l'heure juste et déboulonner les mythes en santé afin de guider les auditeurs vers des choix plus éclairés.

Un pari réussi notamment grâce à la présence de divers invités experts – nutritionnistes, psychologues, neuropsys, kinésiologues, pharmaciens et médecins – interrogés par l’animatrice Marie-Christine Proulx.

Voici les prochains sujets abordés à TOUGO : le balado :

Les bienfaits du désencombrement

Le bonheur à tout prix

Investir dans son cerveau

L’alimentation biologique

Le stress alimentaire

Les aides au sommeil

TOUGO : bien plus qu'un balado

Studio Firma / Stocksy United

En effet, ce balado fait partie de l’écosystème de TOUGO qui se décline en site Web, en infolettre et sur les réseaux sociaux. Depuis sa création, cette plateforme 100 % québécoise et totalement gratuite se veut une référence en matière de santé au Québec!

Manger mieux, bouger plus et se sentir bien (stress, sommeil, etc.) sont les trois grands piliers de TOUGO pour favoriser la santé tant physique que mentale. C’est aussi un allié précieux pour prévenir les problèmes de santé liés à notre style de vie.

La plateforme Web se démarque par ses contenus de qualité et son ton positif, accessible et sans compétition. TOUGO prône les petits changements doux – et non les actions drastiques! – en invitant la population à avoir une approche santé bienveillante axée sur le plaisir.

Milles Studio / Stocksy United

Grâce aux articles, aux recettes, aux tutoriels et aux conseils retrouvés sur TOUGO, plusieurs personnes sont inspirées et ont un déclic les poussant à finalement faire évoluer leurs habitudes pour prendre soin d’elles.

Et ce n’est pas un fait négligeable : on estime que plus du tiers des cancers ainsi que 80 % des maladies cardiovasculaires prématurées et des cas de diabète de type 2 pourraient être évités en adoptant de saines habitudes de vie.

Vous avez envie de découvrir des habitudes santé que vous aimerez? Rendez-vous à montougo.ca, la référence en santé! Et pour avoir réponse à toutes vos interrogations sur des tendances en santé, et ce, sans tabous et avec justesse, écoutez dès maintenant TOUGO : le balado.