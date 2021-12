Toute une performance de Lukas Cormier

Propulsés par le défenseur Lukas Cormier, les Islanders de Charlottetown ont signé un gain de 5 à 2 sur les Voltigeurs de Drummondville, mercredi soir, au Eastlink Centre.

Le vétéran de 19 ans a amassé un but et trois mentions d’aide contre la formation du Centre-du-Québec. Sur sa réussite, Cormier a pris bien son temps avec la rondelle et a décoché un laser qui n’a laissé aucune chance au gardien Riley Mercer.

La brillante performance de Cormier a permis aux «Insulaires» d’engranger une quatrième victoire à leurs cinq dernières sorties et de prendre possession du premier rang du classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

En plus de Cormier, les attaquants Jakub Brabenec et Patrick Guay ont aussi animé le spectacle, eux qui ont chacun récolté un filet et deux aides. Dans le cas du natif de Magog, il s’agissait de sa 22e réussite de la présente campagne. Il a ainsi rejoint Xavier Bourgault au sommet des buteurs du circuit Courteau.

Brett Budgell (filet désert) a inscrit l’autre but des vainqueurs, tandis qu’Alexis Morin et Luke Woodworth ont assuré la réplique des Voltigeurs.

Le gardien Jacob Goodie a effectué 20 arrêts dans la victoire, alors que Mercer a fait face à 36 tirs dans la défaite.

Les Cataractes ont encore le numéro de l’Armada

Pour la troisième fois en autant de duels cette saison, les Cataractes de Shawinigan ont trouvé le moyen de vaincre l’Armada de Blainville-Boisbriand. Cette fois, ils ont obtenu une victoire de 7 à 1 au Centre Gervais Auto.

Les gagnants ont bénéficié de sept marqueurs différents, soit Lorenzo Canonica, Angus Booth, Olivier Nadeau, Charles Beaudoin, Lou-Félix Denis, Zachary Massicotte et Marek Doucet.

Dans les cas de Booth, Massicotte et Doucet, il s’agissait de leur premier but en 2021-2022. William Veillette a pour sa part amassé trois mentions d’aide.

C’est Oleksiy Myklukha qui a privé le gardien Antoine Coulombe d’un blanchissage. En deuxième période, le Polonais a mis la rondelle derrière la ligne des buts alors que sa formation évoluait en désavantage numérique.