Un projet de loi pour renforcer le lien de confiance envers les policiers

Québec dépose son projet de loi servant à mettre les balises de sa réforme des activités des corps de police et des organismes de la sécurité publique et souhaite solidifier le lien de confiance entre les citoyens et les agents de la paix.

La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a déposé ce projet de loi omnibus ce matin à l’Assemblée nationale.

Il sert à mettre en œuvre les premiers changements constitutifs de la réforme policière et il met l’accent sur les recommandations formulées par le Comité consultatif sur la réalité policière. Il vise principalement à renforcer le principe d’indépendance de la police. Des mesures contre le profilage racial sont également présentées dans le document. Le gouvernement espère ainsi renforcer la confiance des citoyens envers les policiers.

«Ce projet de loi prévoit des modifications législatives qui vont contribuer à renforcer le lien de confiance entre nos citoyens et nos policiers. Nous souhaitons faire des avancées importantes, notamment sur le plan de la déontologie et des façons de faire en matière de disparition de personnes», a mentionné la ministre Guilbault.

