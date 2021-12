Un retour particulier pour Charlie Lindgren

Le talent de Charlie Lindgren n’a jamais fait le moindre doute, même quand il était avec le Canadien de Montréal. Auteur d’un excellent début de saison dans la Ligue américaine, l’Américain a eu l’opportunité de goûter à nouveau à la Ligue nationale de hockey (LNH) avec les Blues de St. Louis.

L’équipe du Missouri est amputée de son gardien numéro 1, Jordan Binnington, en raison de la COVID-19. Les Blues ont ainsi rappelé Lindgren plutôt que Joel Hofer, qui a obtenu deux départs avec St. Louis cette saison, puisque le plafond salarial aurait été dépassé avec le Manitobain dans l’alignement.

Ainsi, mardi face aux Panthers de la Floride, l’ancien du CH regardait la partie du banc des joueurs. Alors que le pointage était de 3 à 3 et qu’il ne restait que 5 min 32 s à compléter au temps régulier, le partant Ville Husso s’est blessé.

«Quand j’ai vu que Husso s’était fait mal, ce n’était pas un sentiment agréable, a raconté Lindgren au site web des Blues, mercredi. Honnêtement, je suis entré dans le match et j’ai essayé de compétitionner du mieux que je le pouvais pour lui. Je l’ai vu travailler avec acharnement et faire plusieurs gros arrêts pour l’équipe. Je voulais m’assurer qu’il y ait un peu de justice pour lui dans ce match.»

Le portier de 27 ans a finalement dû bloquer trois lancers, alors que son équipe l’a emporté grâce à un filet de Pavel Buchnevich après seulement 53 secondes de prolongation.

Des fleurs

Lindgren ne s’amenait pas dans cette rencontre en ne sachant pas à quoi s’attendre. Il avait déjà disputé 24 matchs avec le Canadien entre 2016 et 2020. Il a montré une fiche de 10-12-2 avec une moyenne de buts alloués inférieure à 3,00 et un taux d’efficacité au-dessus de ,900. C’est loin d’être mauvais pour un gardien qui a été appelé à enfiler l’uniforme du CH une fois de temps en temps.

«Je n’ai pas une tonne de parties derrière la cravate, mais j’en ai quand même un peu. Avec Montréal, chaque fois que j’ai eu une chance de jouer pour le Canadien en étant rappelé, je m’en suis plutôt bien sorti. [Être ici] ne m’intimide pas outre mesure. Je suis confiant et j’ai confiance envers les gars de ce vestiaire», a indiqué Lindgren.

Interrogé à propos de son protégé, l’entraîneur des gardiens David Alexander y a été de commentaires élogieux.

«Charlie a été taillé dans une étoffe d’éthique de travail, de bataille et de compétition. De tous les gars qui étaient disponibles à l’entre-saison, il était celui qui se démarquait le plus à cet effet. [...] Il joue un grand rôle dans les succès de Springfield avec Joel Hofer, et je suis certain qu’il est excité de revenir jouer dans la LNH», a confié Alexander, avouant avoir constaté la passion du natif du Minnesota dès le premier jour du camp d’entraînement.

Difficile à dire ce que l’avenir réserve à Lindgren chez les Blues. L’équipe n’a pas fait de suivi sur la blessure au bas du corps de Husso, mais ceux-ci ont accordé un contrat d’un an à deux volets au gardien Jon Gillies, un ancien des Flames de Calgary, mercredi.

Si Lindgren est encore dans la formation samedi, il pourrait peut-être avoir la chance d’affronter son ancien club, puisque le Tricolore sera de passage au Scottrade Center.