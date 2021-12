Un sexagénaire porté disparu à Montréal

La police de Montréal demande l’aide du public pour retrouver un homme de 64 ans qui manque à l’appel depuis lundi soir dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve.

Guy Payfer a été vu pour la dernière fois vers 22 h à son domicile et n’a plus donné signe de vie depuis.

Le sexagénaire souffre de troubles cognitifs et n’a pas la capacité de s’orienter, selon le Service de police de la Ville de Montréal.

L’homme à la peau blanche se déplace à pied et fréquente les refuges pour personnes en situation d’itinérance, a précisé la porte-parole du SPVM, Caroline Chèvrefils.

Sa famille a des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Portant des lunettes, M. Payfer mesure 1,71 m, pèse 63 kg et a les yeux bruns et les cheveux gris. Au moment de sa disparition, il portait un manteau d’hiver rouge et blanc.

Quiconque a de l’information su sujet de cette disparition peut appeler le 911 ou contacter son poste de quartier.

