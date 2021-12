Une décision d’arbitrage fait jaser à Winnipeg

Le gardien des Jets de Winnipeg Connor Hellebuyck a déploré un manque de clarté dans les règlements de la Ligue nationale de hockey (LNH) relatifs à l’obstruction contre les portiers.

Mardi soir, dans une défaite de 4 à 2 face aux Hurricanes de la Caroline, le Finlandais Sebastian Aho a inscrit un filet controversé aux yeux de plusieurs.

Hellebuyck a initialement bloqué un tir de la pointe, mais a concédé un retour. Aho s’est ensuite emparé du disque et a carrément poussé la jambière du gardien jusqu'à ce que la rondelle soit libre et puisse être envoyée dans le filet. Le but a été accordé aux Hurricanes et le porte-couleurs des Jets s’est plaint auprès des arbitres.

«C’est de l’obstruction sur le gardien, a plaidé Hellebuyck après le match de mardi, selon le réseau Sportsnet. J’ai lu l’explication de la ligue à ce sujet : ils appellent ça une rondelle libre. Si une rondelle est libre et qu’un hockeyeur et un gardien tentent de la jouer, il est permis d’avoir un contact accessoire. Mais il m’a poussé et n’a pas eu le disque avant que j’aie effectué une rotation de 90 degrés. Et son bâton était appuyé sur mon genou, m’empêchant de faire quoi que ce soit.»

L’entraineur-chef Paul Maurice a même demandé une révision du jeu, étant persuadé que le but serait refusé. Son équipe a écopé d’une pénalité pour avoir retardé la partie après que le but eut été confirmé.

«Pour moi, il y a assez d’obstruction sur ce jeu pour déclarer que c’en est et que ce le sera chaque fois dans de pareilles situations», a déclaré Maurice.

Question de clarté

Selon Hellebuyck, ce n’est pas la première, ni la dernière fois qu’une telle situation survient. Selon lui, il arrive trop souvent qu’il se pose des questions après des décisions controversées des officiels.

«C’est très frustrant, ça fait des années que j’essaie d’avoir de la clarté sur cette règle, que cela soit plus noir ou blanc, a martelé Hellebuyck. Je ne veux pas nécessairement qu’elle soit changée, mais que tout le monde comprenne ce qui se passe. Je n’essaie pas non plus qu’il y ait moins de buts marqués dans la ligue, je veux simplement de la clarté. J’ai le sentiment de ne pas être entendu. Une année, au sein du comité de compétition, on avait eu une bonne discussion, mais elle n’a jamais abouti. Ça doit se retrouver à l’agenda.»