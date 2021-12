Une deuxième saison pour Cracké

Diffusée dans 210 pays dans le monde, la série d’animation Cracké fera son apparition sur les ondes de Télé-Québec en 2022-2023. Les 52 épisodes de la deuxième saison, intitulée La famille s’éclate, sont en cours de production dans les studios Squeeze de Québec et de Montréal.

Les 52 épisodes de la première saison de Cracké, qui a vu le jour en 2016, ont été diffusés, entre autres, sur les chaînes spécialisées Télétoon, Disney Channel, Nickelodeon, Cartoon Network et sur les plateformes YouTube et Tencent en Chine. Cette série animée sans dialogue dépasse le demi-million de visionnements sur les différentes plateformes digitales d’écoute en continu.

Cracké met en vedette Ed, un papa autruche anxieux, qui est prêt à tout pour que ses petits soient en sécurité.

« Ed, dans la première saison, devait protéger les œufs. Ces œufs sont maintenant devenus des bébés et il en a huit, quatre gars et quatre filles, à surveiller à la fois. Papa Ed est déjà un peu stressé et le challenge est dans le piton au cours de cette deuxième saison », a raconté Chantal Cloutier, productrice exécutive chez Squeeze.

Deux des 52 épisodes de cette saison en production ont été présentés, mercredi, devant des partenaires et des gens des médias dans les locaux de Squeeze dans le quartier Saint-Roch.

On a pu voir Papa Ed protéger sa marmaille d’un petit chiot fort excité et le voir surveiller un de ses bébés qui a l’ambition d’aller sur la Lune.

En plus de Papa Ed et de sa marmaille, on retrouve, dans cette deuxième saison de la série, des corneilles comme voisins et voisines.

Défi colossal

La première saison de Cracké était constituée d’épisodes de 60 secondes. On passe à sept minutes pour ceux de la deuxième saison.

« On savait que le défi de passer à sept minutes était quelque chose de colossal. Il faut réussir, sans dialogue, durant sept minutes, à maintenir l’intérêt. On a décidé, entre autres, de montrer ce qu’il se passe dans la tête de Papa Ed, lorsqu’il est en perte de contrôle », a indiqué Denis Doré, président et cofondateur de Squeeze, qui, cette année, fête ses 10 ans d’existence.

Le défi était aussi celui d’une production plus importante en termes de travail. Un total de 70 personnes sont totalement dédiées à ce projet.

« Ça fait deux ans qu’on travaille sur cette deuxième saison. Nous sommes en pleine production jusqu’en mai 2022 », a-t-il fait remarquer, ajoutant que Squeeze souhaite développer cette franchise à son maximum, avec la présence de produits dérivés et d’une troisième saison.

« Nous sommes patients. On va accélérer les choses si tout va bien », a-t-il ajouté.

Il n’est pas exclu que Télé-Québec diffuse, aussi, les 52 épisodes de la première saison de Cracké. Des discussions pourraient avoir lieu à cet effet.