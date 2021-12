Une fuite des capitaux nous guette ! Pourquoi ? Un, le pays est victime d’une carence d’investissement privé. Deux, il est très dépendant des capitaux étrangers pour financer son compte courant.

Alors ? « Si nos perspectives de croissance paraissent inintéressantes dans un monde postpandémique, une fuite des capitaux nous guette », explique l’économiste et stratège en chef de la Financière Banque Nationale, Stéphane Marion, dans une étude spéciale coiffée du titre « L’hémorragie de capital du Canada ne peut pas continuer ».

Voici le problème. « Les investisseurs étrangers, affirme Marion, sont devenus trop importants pour qu’on puisse se payer le luxe de les ignorer. »

Ultra dépendant

À preuve, les étrangers détenaient au deuxième trimestre 2021 plus de 2000 milliards de dollars de valeurs mobilières canadiennes.

Plus précisément, ils détiennent 25 % des obligations gouvernementales émises par le fédéral et les provinces, 50 % des obligations émises par les sociétés canadiennes et quelque 30 % des actions canadiennes cotées en Bourse.

Pour vous montrer l’ampleur de ces 2000 milliards $ de titres canadiens détenus par les étrangers, sachez que cela équivaut à quelque 91 % du PIB nominal du Canada.

Historiquement, les entreprises canadiennes n’ont jamais été aussi dépendantes du capital étranger.

Renverser la tendance

Si les investisseurs étrangers investissent tant au Canada c’est parce qu’ils ont confiance en la croissance de l’économie canadienne. Or pour que les perspectives de croissance restent solides, il faut plus d’investissement privé.

Et surtout renverser au plus sacrant l’actuelle tendance à la baisse.

L’économiste Stéphane Marion a noté que le stock de capital non résidentiel privé est sur le déclin depuis plusieurs années.

Et le déclin ne frappe pas seulement les investissements dans le secteur de l’extraction minière, de l’exploitation en carrière et de l’extraction de pétrole et de gaz. Il en serait de même dans le secteur manufacturier.

Selon M. Marion, les usines canadiennes affichent actuellement le stock de capital le plus bas depuis 35 ans.

Autre problème majeur

Pendant que les étrangers investissent massivement au Canada, nos fonds de pension canadiens, eux, misent de plus en plus sur les valeurs mobilières étrangères.

À tel point, que nos fonds de pension, privés et publics, possèdent aujourd’hui dans leurs gigantesques portefeuilles plus d’actifs étrangers que d’actifs canadiens.

Pire encore : plus les fonds de retraite canadiens grossissent, plus les actifs étrangers les attirent !

Selon l’économiste-stratège de la Financière Banque Nationale, c’est le marché boursier canadien qui semble « le plus affecté » par cette ruée des capitaux canadiens sur les actifs étrangers.

« Alors qu’au début des années 1990, précise Stéphane Marion, les caisses de retraite détenaient environ 75 % de sociétés canadiennes dans leurs avoirs totaux en actions, cette part a chuté à moins de 30 %. »

Conséquence de la ruée de nos fonds de pension vers les actifs boursiers étrangers : les sociétés composant l’indice phare de la Bourse canadienne, le S&P / TSX de Toronto, se négocient à une décote record de 40 % par rapport aux sociétés américaines composant le principal indice de Wall Street, le S&P 500 de la Bourse de New York.

Bref, avec nos fonds de pension canadiens on se tire dans le pied !