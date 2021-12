10 modèles qui coûtent beaucoup trop cher d’essence

Au cours des derniers mois, le prix du litre d’essence a considérablement augmenté. Forcément, les automobilistes portent de plus en plus une attention particulière aux cotes de consommation des véhicules convoités.

Dans le plus récent épisode de Podcast de chars diffusé sur QUB radio, Frédéric Mercier et Germain Goyer dressent la liste des dix véhicules les plus gourmands du marché actuel. Sans surprise, les VUS de grand format, les camionnettes et les grosses cylindrées sont fortement représentés dans ce palmarès.

Qui plus est, bon nombre d’entre eux exigent d’être alimentés d’essence super, ce qui fait bondir la facture déjà élevée lorsqu’on fait le plein.

Pour le bien de la cause, les supervoitures et les marques de très grand luxe ont été écartées. Le palmarès a été dressé à l’aide des données fournies par Ressources naturelles Canada.

