BOUDREAULT, Thérèse

(née Ricard)



Le 10 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Thérèse Ricard, de Rawdon. Elle était l'épouse de feu Maurice Boudreault et la mère de feu Carole (François St-Cyr) et de feu Gilles (Marie Bigras).Elle laisse dans le deuil sa fille Ginette et son époux Jacques Côté, son fils Sylvain et son épouse Sylvie Rocheleau, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa soeur Reine, ainsi que d'autres parents et amis.La famille de Mme Ricard vous accueillera le samedi 11 décembre dès 13h au1077 RUE LÉPINE, JOLIETTEwww.centrefunerairejoliette.comUne liturgie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire, le samedi 11 décembre à 15h.Il vous sera possible de visionner la liturgie en direct ou en reprise en consultant l'avis de décès sur le site internet du centre funéraire.le passeport vaccinal sera exigé.