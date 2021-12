CAVANDOLI, Oliva



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès d'Oliva Cavandoli (Chiappini) survenu le 6 décembre 2021 à l'âge de 95 ans à Montréal.Elle laisse dans le deuil ses deux fils Roberto et Renato (Carla) ainsi que ses petits-enfants chéris Alexandre (Catherine) et Gregory.Les funérailles et la messe auront lieu en privé. Son dernier lieu de repos est Le Repos Saint-François d'Assise, Pavillon Padre Pio.La famille tient à remercier chaleureusement tout le personnel du Centre d'hébergement des Seigneurs pour les soins attentionnés et bienveillants à notre mère au cours des dernières années.Plutôt que des fleurs, ceux qui le désirent peuvent envoyer un don à la Société Alzheimer du Canada.