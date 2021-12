Au tour de Pablo de jouer au père Noël!

Après la tournée du père Noël, ce sera au tour de Pablo Rodriguez de faire la sienne. En traîneau ou virtuellement, rien n’est décidé encore !

La tournée pancanadienne du ministre du Patrimoine est l’une des promesses plus ou moins improvisées du programme électoral libéral. Le parti voulait s’assurer le vote du monde de la culture dans l’espoir d’atteindre la majorité parlementaire. Après son pèlerinage, le ministre présidera un sommet culturel le 31 janvier et le 1er février au Centre national des Arts d’Ottawa. En présence ou virtuellement, selon les contraintes sanitaires en vigueur.

Même si le gouvernement fédéral et celui du Québec furent très généreux pour le milieu culturel depuis la pandémie, le chemin de croix de la culture n’est pas terminé.

Les salles de cinéma sont loin d’avoir retrouvé leur clientèle. Il est plus que probable qu’elles ne la retrouveront jamais et que plusieurs salles fermeront leurs portes. Les musées courent aussi après leur public, comme les compagnies de danse, les récitals de chants et de musique classique, les petits théâtres, etc. La pandémie a rendu les gens pantouflards. Encore très nombreux sont ceux qui préfèrent rester à la maison pour regarder une série ou des spectacles virtuels à la télévision.

MILLIERS D’EMPLOIS EN JEU

Le ministre Rodriguez tient à rameuter le milieu. Il veut aussi savoir comment son gouvernement peut le mieux contribuer à la relance des arts. Des milliers d’emplois en dépendent. Pas besoin d’être devin pour imaginer que de Vancouver à Halifax, en passant par Toronto et Montréal, on demandera plus d’argent. Même si Ottawa n’a jamais subventionné la culture à des niveaux aussi élevés – Québec non plus, d’ailleurs –, le tonneau est troué comme celui des Danaïdes.

Le monde de la télévision et du film sera le premier à vouloir passer à la caisse. Avec raison, car il a pris bonne note des promesses électorales des libéraux : accorder 50 millions $ de plus à Téléfilm, doubler la contribution au Fonds des médias du Canada sur trois ans et faire passer du tiers à 40 % la part des subventions consacrées à la production francophone.

Ces quelques points de pourcentage de plus pour la production francophone ne se régleront pas en deux coups de cuillère à pot. Ils mettraient fin à la division un tiers, deux tiers qu’Ottawa respecte scrupuleusement depuis des temps immémoriaux pour les organismes culturels. Les anglophones seraient d’accord, semble-t-il, pour accepter ce nouveau partage à la condition expresse qu’il y ait beaucoup plus d’argent pour eux. Cela veut dire combien de plus ? C’est à voir !

DOIT-ON CRIER VICTOIRE ?

Si les francophones crient victoire pour avoir arraché cette concession, il n’est pas dit que leurs productions s’en porteront mieux. Elles continueront de faire figure de parents pauvres en regard des productions anglophones si les diffuseurs francophones n’augmentent pas de façon significative les droits qu’ils paient pour un film, une émission ou une série. Si leurs droits restent au même niveau et que le Fonds des médias augmente sa participation, les producteurs perdront alors une partie des crédits d’impôt dont ils bénéficient, à moins que change la réglementation.

Pour que les séries francophones connaissent vraiment un meilleur sort, il faudra donc que Pablo Rodriguez frappe à la porte du bureau de Madame Lebouthillier, ministre du Revenu national. Celle-ci voudra ensuite obtenir la bénédiction de Madame Freeland, ministre des Finances.

Joyeux Noël quand même, Monsieur Pablo !