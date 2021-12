Blackhawks: Seth Jones, un défenseur rare

MONTRÉAL | Après près de six saisons avec les Blue Jackets, Seth Jones avait manifesté son désir de partir de Columbus. Jarmo Kekalainen, le directeur général des Jackets, a respecté le choix de son défenseur étoile en l’échangeant aux Blackhawks le jour du repêchage.

• À lire aussi: Dettes impayées: une erreur humaine, selon les Coyotes

• À lire aussi: Marc-André Fleury à une victoire des 500

Pour Jones, c’était la deuxième fois de sa carrière qu’il se retrouvait au cœur d’une transaction. Pour les Hawks, c’était l’occasion en or d’acquérir un défenseur numéro un âge de 27 ans seulement.

Derek King, qui a remplacé Jeremy Colliton derrière le banc des Blackhawks le 6 novembre dernier, n’a pas caché sa joie à l’idée de diriger un joueur de la trempe de Jones.

« Quand tu le regardes jouer, tu comprends pourquoi nous avons fait son acquisition. Je ne comprends pas comment une équipe fait pour se départir d’un tel joueur. Je suis heureux de le voir avec les Hawks. »

Les Blue Jackets n’avaient pas trop le choix. S’il n’échangeait pas Jones, il risquait de le perdre pour absolument rien le 1er juillet 2022. Dans un tel contexte, Kekalainen a sagement choisi de le monnayer. Et les Jackets ne l’ont pas échangé au rabais. Ils ont obtenu le jeune défenseur Adam Boqvist, un choix de premier tour en 2021 (Cole Sillinger), un choix de 2e tour en 2021 et un autre choix de 1er tour en 2022. Les Hawks ont également reçu un choix de 1er tour, le 32e au total (Nolan Allan) dans cette transaction monstre.

AFP

Un gros contrat

Avant même de jouer un premier match à Chicago, Jones s’est enraciné dans la ville de Denis Savard en paraphant une prolongation de contrat de huit ans et 76 millions. Il gagnera 9,5 millions en moyenne à partir de la saison 2022-2023.

À l’image des Blackhawks, Jones a connu un lent départ avec sa nouvelle équipe. Avant le congédiement de Colliton, il avait un dossier de -10 en 12 matchs. Mais depuis, il est redevenu lui-même. En 25 matchs, il a 22 points (3 buts, 19 passes) et un dossier de -8. À ses six derniers matchs avant de débarquer au Centre Bell, il a joué cinq fois plus de 28 minutes.

« Il est assez vieux pour gérer cette situation (gros contrat), a rappelé King. Il patine comme s’il avait encore 18 ans en ce moment, il vole sur la glace, il contrôle le jeu et il prend de bonnes décisions avec la rondelle. Seth est un grand meneur au sein de cette équipe. Si on le sort de notre formation, on en souffrirait. »

Jones a reconnu qu’il y a eu une période d’adaptation pour lui.

« C’est toujours difficile de s’ajuster à un nouvel entraîneur, de nouveaux coéquipiers et une nouvelle ville, a affirmé l’Américain. Ça provoque un changement mentalement, il faut s’y adapter durant le calendrier préparatoire et les premiers matchs de la saison. Maintenant, je me sens bien, j’adore les gars dans le vestiaire et l’équipe s’est rapprochée avec tout ce qu’on a traversé cette année. C’est dommage que ce soit survenu, mais ça peut nous aider à grandir. »

Sans le dire, Jones parlait du congédiement de Stan Bowman découlant de l’histoire sordide de Brad Aldrich.

À voir aussi