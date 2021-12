Bruno Petrucci nouveau PDG du CISSS de la Montérégie-Est

Le conseil des ministres a annoncé mercredi la nomination de Bruno Petrucci au poste de président-directeur général du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est.

Le nouveau PDG du CISSS de la Montérégie-Est qui succède à Louise Potvin occupera ses nouvelles fonctions à partir du 10 janvier.

M. Petrucci a été directeur général du CSSS La Pommeraie avant de se voir confier la direction de la qualité, de l’évaluation, de la performance et de l’éthique au CIUSSS de l’Estrie.

Depuis 2018, il occupait le poste de directeur général adjoint soutien, administration, performance au CISSS de la Montérégie-Est.

«L'expertise de gestion de M. Petrucci se fonde sur une longue expérience de cadre supérieur au sein de notre réseau de santé et des services sociaux, dont il connaît très bien les enjeux et les défis à venir», a indiqué par communiqué ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé.

«Sa nomination à la tête du CISSS de la Montérégie-Est constitue un atout indéniable pour l'établissement et ses usagers, mais également pour l'ensemble du réseau, surtout dans un contexte inédit tel que celui que nous connaissons en ce moment», a ajouté le ministre Dubé.