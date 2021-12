Cigarettes au théâtre: Le Trident, Premier Acte et La Bordée portent leur cause en appel

Les théâtres La Bordée, Le Trident et Premier Acte ont déposé ce matin une demande d’appel concernant le jugement rendu sur les fausses cigarettes qui ont été fumées lors des productions Le Cas Joé Ferguson, Conservation avec un pénis et Rotterdam.

Les trois théâtres de Québec avaient reçu des amendes de 500$.

Dans la décision qu’il a rendue le 9 novembre dernier, le juge Yannick Couture, de la Cour du Québec, a indiqué que l’acte de fumer des cigarettes de sauge, destinées aux artisans du théâtre, ne pouvait être considéré comme un geste artistique et qu’il est protégé par les chartes canadienne et québécoise des droits et libertés.

Les trois théâtres de Québec, qui avaient reçu des amendes de 500$, précisent que ce choix artistique, qui relève des metteurs en scène et des auteurs, doit être protégé par le truchement de la liberté d’expression.

La Bordée, Le Trident et Premier Acte sont appuyés dans cette démarche par le Conseil québécois du théâtre, Théâtres associés inc. et l’Association des diffuseurs spécialisés en théâtre.