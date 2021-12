«And Juste Like That...»: dans l’ombre de Samantha

Carrie, Miranda et Charlotte sont de retour. Mais même toutes les tenues griffées et les Manolo Blahniks du monde ne suffiraient pas à combler l’absence de Samantha dans And Just Like That..., nouveau chapitre franchement décevant de la saga Sexe à New York.

Il y a plus d’une décennie que Carrie Bradshaw et ses copines avaient quitté nos écrans. Mais force est de constater que peu de choses ont changé dans leur dynamique. C’est d’ailleurs à un brunch – une de leurs activités fétiches – qu’on retrouve d’abord nos héroïnes dans le premier épisode de And Just Like That..., diffusé jeudi soir sur Crave.

Elles ont beau être plus matures, elles sont toujours aussi fabuleuses. Et ça, on l’avoue, ça fait plaisir à voir. Car on ne le cachera pas, on a retenu notre souffle une fraction de seconde en voyant à nouveau ces personnages, tout comme on l’a fait en entendant la chanson-thème qui nous a jadis bercé le temps de six saisons.

Manque de mordant

Mais une fois l’effet de nostalgie dissipé, un constat s’impose rapidement : l’absence de Samantha Jones se fait crûment sentir. Car c’est elle – avec sa sexualité aussi débridée qu’assumée – qui venait pimenter les échanges de nos héroïnes, cosmopolitan à la main. Purgées de sa si délicieuse irrévérence, ces conversations perdent une bonne part de leur mordant, élément qui a contribué à élever Sexe à New York au statut de série-culte.

L’absence de la blonde sulfureuse est d’ailleurs adressée dès les premières minutes de la série ; on y apprend que sa carrière en relations publiques l’a emmenée jusqu’à Londres, où elle réside désormais. Voilà qui aurait pu clore le sujet.

Mais on y revient dans la scène suivante, cette fois-ci plus en détail, lors d’une conversation qui ressemble davantage à un règlement de compte entre les actrices Sarah Jessica Parker et Kim Cattrall. C’est bien connu, ce sont les prises de bec entre les deux stars qui ont poussé l’interprète de Samantha Jones à refuser de réintégrer le légendaire quatuor.

Changement de routine

Sinon, quoi de neuf dans la vie de nos héroïnes ?

Carrie a abandonné sa chronique dans le New York Star, épanchant désormais ses états d’âme au micro d’un balado. Miranda a quant à elle retrouvé les bancs d’école, tandis que Charlotte semble se concentrer à élever ses enfants.

Mais si notre chère Carrie semble être celle qui a le mieux traversé le temps, on ne peut en dire autant de ses complices... surtout dans le cas de Miranda, qui semble être devenue une femme aigrie, voire franchement désagréable.

Et c’est dommage. Car tout ceci vient ternir le souvenir qu’on gardait de Sexe à New York. Et juste comme ça... on s’ennuie encore davantage des épisodes originaux.

And Juste Like That... est diffusée les jeudis soirs sur Crave.