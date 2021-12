Demande anticipée d’aide médicale à mourir: «Ça pourrait devenir mon histoire éventuellement»

Après avoir vu son père dépérir en raison de la maladie d’Alzheimer, le député péquiste Pascal Bérubé souhaite avoir l’option de faire une demande anticipée d’aide médicale à mourir s’il devait recevoir un jour un tel diagnostic.

• À lire aussi: Oui aux demandes anticipées, non pour les troubles mentaux

Le député de Matane-Matapédia a fait cette confidence, jeudi, au lendemain du dépôt d’un rapport qui recommande de permettre aux personnes diagnostiquées d’une maladie grave et incurable de réclamer à l’avance l’aide médicale à mourir en cas d’inaptitude.

Écoutez l'entrevue du député de Rosemont pour Québec solidaire et membre du comité directeur de la commission spéciale sur l’évolution de la loi concernant les soins de fin de vie, Vincent Marissal, avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

«Pour l'avoir vécu avec mon père, qui avait de la dégénérescence, il y avait de l'Alzheimer à travers ça, les diagnostics ne sont jamais clairs, si mon père avait pu choisir, il aurait certainement signé un formulaire lui permettant d'avoir accès à une mort anticipée. Et c'est ce que je souhaite pour moi-même», a-t-il déclaré.

En raison des nombreux antécédents dans sa famille, la possibilité d’être frappé par la maladie d’Alzheimer est pour lui une crainte bien réelle, affirme Pascal Bérubé.

«C'est sûr que je passe déjà des tests pour voir si j'ai des prédispositions. Je vous livre ça sans dramatiser. Ça pourrait devenir mon histoire éventuellement, ça fait que je suis très sensible à ça», explique-t-il.

M. Bérubé confie avoir pleuré à la lecture du rapport, «parce que c'était notre histoire de famille et ça sera peut-être la mienne éventuellement».

Le député a d’ailleurs souligné qu’un certain tabou peut exister autour de ces maladies qui amènent une dégénérescence. «Je me souviens de ma mère qui ne voulait pas en parler, qui n'en parlait pas aux membres du reste de la famille jusqu'à tant que mon père décède parce qu'elle ne savait pas comment expliquer ça qu'un homme bardé de diplômes, beaucoup plus spectaculaire que moi au plan de l'art oratoire, tout arrêtait», a-t-il déclaré.

À VOIR AUSSI