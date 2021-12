COVID-19: des tests de dépistage rapide distribués auprès des élèves du primaire

Des tests de dépistage rapides de la COVID-19 pouvant être utilisés à la maison seront distribués à tous les enfants du primaire, a confirmé Québec jeudi.

Les tests commenceront à être distribués dès cette semaine dans le Grand Montréal, en Estrie et en Chaudière-Appalaches, des régions plus touchées par la hausse des cas, tandis que la distribution s’étendra aux autres régions à partir de la semaine prochaine.

«Les livraisons des tests sont destinées à la clientèle des écoles préscolaires et primaires,car bien que la vaccination soit amorcée pour les enfants de 5 à 11 ans, ces derniers ne sont pas adéquatement protégés pour l’instant. À terme, ce sont plus de trois millions de tests qui seront remis aux parents des élèves de niveau préscolaire et primaire»,a expliqué le ministère de la Santé et des Services sociaux.

Ces tests s’ajouteront à ceux déjà disponibles dans les écoles primaires pour évaluer les enfants qui présentent des symptômes analogues à ceux causés par la COVID-19.

Par contre, puisque les tests rapides sont réputés moins fiables que ceux utilisés en laboratoire, les enfants qui obtiennent un test positif et leurs parents doivent ensuite prendre rendez-vous pour faire confirmer ce résultat.

Cette mesure est déployée à l’approche des Fêtes, alors que la pandémie poursuit sa croissance dans les écoles. Elle se veut complémentaire à la campagne de vaccination des 5-11 ans, qui a déjà permis de vacciner un peu plus de 200 000 enfants, soit 32 % de ce bassin de population.

