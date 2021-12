Dettes impayées: une erreur humaine, selon les Coyotes

Menacés d’être chassés de leur domicile, le Gila River Arena de Glendale, dans quelques jours, les Coyotes de l’Arizona ont l’intention d’acquitter les factures impayées auprès des autorités locales et croient qu’une erreur humaine est à l’origine de leurs ennuis.

Mercredi, le site The Athletic a rapporté que la Ville de Glendale avait révisé l’échéance de son partenariat avec l’équipe de la Ligue nationale de hockey. Initialement prévue à la fin de la campagne, la conclusion de l’association a été ramenée au 20 décembre. Le service du revenu de l’Arizona a signé vendredi un avis de privilège fiscal envers IceArizona Hockey LLC, le groupe qui possède les Coyotes, en lien avec des taxes impayées à la Ville et l’État. La réclamation s’élèverait à 1,3 million $. La concession devrait également un montant de 250 000 $ à Glendale. Toujours selon The Athletic, cette dette remonte au mois de juin 2020.

Or, le club veut régler le dossier rapidement. «Nous avons déjà amorcé une enquête pour déterminer comment cela a-t-il pu se produire. D’après les premières indications, ça semble le résultat d’une malheureuse erreur humaine, ont affirmé les Coyotes dans un communiqué, tel que précisé par le réseau Sportsnet jeudi. Peu importe [ce qui est arrivé], nous regrettons profondément les inconvénients que cela a causés. Nous allons nous assurer que d’ici la matinée, nous serons à jour quant à nos factures. Et nous prendrons les moyens nécessaires pour qu’une telle chose ne se reproduise plus.»

Si jamais les dettes restent impayées, les employés de l’équipe auraient ainsi pu se voir refuser l’accès à l’aréna par les travailleurs municipaux. Le premier match local suivant l’échéance fixée par la Ville est celui du 23 décembre face au Lightning de Tampa Bay. Le club tente de trouver un nouveau domicile en prévision de la prochaine saison. Il est débarqué au Gila River Arena en 2003 après avoir évolué à l’America West Arena, au centre-ville de Phoenix, à partir de 1996, année de son transfert en provenance de Winnipeg.

