Distribution de paniers de Noël: appel à la générosité de la population

À quelques jours de la distribution de ses paniers de Noël, le Centre Roland-Bertrand, à Shawinigan, s'inquiète de son inventaire. Les dons de denrées se sont faits minces cette année et l'organisme appelle à la générosité de la population une dernière fois.

Seulement 20% des collectes habituelles ont été amassées samedi dernier. Les dons totalisent un montant de 3 000$ en denrées, contre 15 000$ l'an dernier. À cette date, le couloir, à côté des étagères du centre du tri, devrait être rempli de nourriture à une hauteur d'environ cinq pieds. Ce n'est pas du tout le cas cette année.

«Chaque personne qui a fait une demande va avoir son panier de Noël, ça c'est certain. Ça peut avoir peut-être un effet sur la grosseur des paniers que les gens vont recevoir», a expliqué la directrice clinique du Centre Roland-Bertrand, Marie-Hélène Trudel.

Pour venir en aide à un millier de personnes pour le temps des fêtes, l'organisme devra compenser en achetant plus de nourriture qu'à la normale. Au lieu de dépenser près de 55 000$ pour garnir ses paniers, le directeur général, Frédéric Trudelle, estime qu'environ 70 000$ seront nécessaires.

Les dons alimentaires se font aussi plus rares à l'Armée du Salut, à quelques pas du Centre de Partage. Depuis six mois, le responsable des services communautaires de la région, Yannick Blondin, estime recevoir la moitié moins de denrées de la part de Moisson Mauricie - Centre-du-Québec.

«Généralement, nos paniers sont bien remplis et on a de la misère à en finir avec, on manque de place», s'est exclamé M. Blondin. Jeudi, certains paniers étaient remplis à un peu plus que la moitié. Rien de comparable à ce qui était offert avant, selon lui.

Pour sa part, l'organisme les Artisans de la Paix enregistre également une diminution des dons alimentaires. Le directeur général, Robert Tardif ainsi que M. Trudelle s'expliquent mal la situation.

Auparavant, les bénévoles du Centre Roland-Bertrand se déplaçaient à même la maison des donateurs pour récolter les denrées. Cette méthode de collecte n'existe plus, ce qui aurait un impact direct sur le volume de nourriture reçue cette année, selon le directeur général.

Il invite d'ailleurs les citoyens à un dernier élan de générosité, samedi, au Centre de Partage. Les bénévoles seront sur place de 10h à 15h pour accueillir les nouveaux dons. Ce sera l'occasion de garnir les étagères, avant le départ des paniers vers de nombreux foyers.