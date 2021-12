PAQUIN (née Boutin)

Marie-Ange



À Sherbrooke, le dimanche 5 décembre 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée Marie-Ange Boutin, veuve d'Henri Paquin.Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis (Nathalie Descourvières), Marc (Lynn Pellerin) et France, ses petits-enfants Jannie, Catherine, Zachary, Alexe, Audrey, Ariane et Tiffany ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexele vendredi 10 décembre dès 10h. Une cérémonie commémorative sera célébrée au salon à 12h. L'inhumation suivra au Cimetière St-Vincent-de-Paul de Laval (3503, boul. Lévesque Est, Laval, Qc).Au lieu de fleurs, un don à Diabète Québec et/ou à la Fondation canadienne du rein serait apprécié.