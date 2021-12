États-Unis: la Chambre des représentants adopte un texte sur les importations du Xinjiang

La Chambre des représentants américaine a adopté mercredi un texte de loi restreignant les importations de produits fabriqués au Xinjiang pour condamner le «travail forcé» de la minorité musulmane ouïghoure dans cette région du nord-ouest de la Chine, sur fond d’escalade des tensions entre Washington et Pékin.

Les membres de la Chambre basse ont approuvé à 428 voix contre une le texte qui demande aux entreprises de démontrer «avec des preuves claires et convaincantes» qu’aucun bien importé depuis cette région n’a été fabriqué par du travail forcé.

«En ce moment, Pékin orchestre une campagne de répression brutale et accélérée contre le peuple ouïghour et d’autres minorités musulmanes», a déclaré la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi avant le vote.

«Au Xinjiang et dans toute la Chine, des millions de personnes subissent des violations scandaleuses des droits de l’homme: de la surveillance de masse et de la police disciplinaire à la torture de masse, y compris l’isolement en cellule et les stérilisations forcées, en passant par l’intimidation des journalistes et des militants qui ont osé exposer la vérité», a-t-elle souligné.

«L’exploitation du travail forcé par le gouvernement chinois traverse les océans jusqu’à nos côtes et dans le monde entier», a-t-elle ajouté.

Pékin, qui rejette les accusations portant sur son traitement des Ouïghours, n’a pas réagi dans l’immédiat au vote du Parlement américain.

Le Sénat américain avait voté un projet de loi similaire en juillet. Les deux textes devront être harmonisés.

La version finale nécessitera ensuite une ratification du président Joe Biden, mais la Maison blanche ne s’est pas clairement exprimé sur un soutien au texte.

Ce vote des représentants intervient quelques jours après l’annonce d’un boycott diplomatique par les États-Unis des Jeux olympiques d’hiver de Pékin 2022 pour dénoncer ce que Washington qualifie de «génocide» de la minorité ouïghour et d’autres violations des droits humains.

Dans un autre vote, la Chambre des représentants a adopté à l’unanimité une résolution déclarant que le Comité international olympique «n’a pas respecté ses propres engagements en matière de droits de l’homme» dans le cadre des doutes concernant la sécurité de la star chinoise du tennis Peng Shuai, qui a accusé un haut dirigeant du Parti communiste d’agression sexuelle.