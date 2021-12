Hausse du panier d’épicerie: les Québécois en bonne posture face à l’inflation, estime le ministre des Finances

Les Québécois sont en bonne posture pour faire face à l’inflation, estime le ministre des Finances, alors que leur facture d’épicerie pourrait grimper de 966 $ l’an prochain.

« Je veux rappeler à tout le monde que, dans l’ensemble, en moyenne, les Québécois sont en bonne position. Lorsqu’on regarde la croissance du revenu disponible, ça excède l’inflation depuis la pandémie », a commenté Eric Girard.

Le ministre était questionné sur la hausse importante du coût du panier d’épicerie attendu l’an prochain.

« C’est certain qu’il faut aider les personnes qui ont moins de revenus parce que ces personnes-là ont une part plus importante dans leur panier de consommation, la nourriture, l’énergie... C’est exactement ce qu’on a fait dans la mise à jour [économique], avec la prestation exceptionnelle pour 3,3 millions de Québécois, avec le crédit d’impôt pour les aînés en situation plus défavorisée », a ajouté le ministre Girard.

Photo Stevens Leblanc

Il faudra toutefois « suivre la situation », souligne-t-il, tout en précisant que « l’inflation, c’est la responsabilité de la Banque du Canada ».

2000$ aux aînés, dit le PLQ

L’importante hausse du coût du panier d’épicerie a également fait réagir les partis d’opposition.

Le Parti libéral du Québec aurait « anticipé » la hausse de l’inflation et offert des chèques de 2000 $ aux aînés de 70 ans et plus afin d’y faire face, a affirmé jeudi sa cheffe, Dominque Anglade.

Chez Québec solidaire, le député Andrés Fontecilla a plutôt plaidé pour un « cocktail » de mesures afin d’appuyer les ménages dont geler les tarifs d’électricité, hausser le salaire minimum à 18 $/l’heure et doubler temporairement le crédit d’impôt pour solidarité.

« Ce n'est pas une solution magique, encore une fois, là, mais ça va aider très rapidement les familles à faire face à cette augmentation de l'épicerie, de tout », a-t-il lancé.

Inquiet de l’impact de cette augmentation pour les plus démunies, le député péquiste Pascal Bérubé propose quant à lui de mettre en place un « indicateur » pour suivre l’évolution du coût de la vie pour les Québécois.

« Il va y avoir des choix difficiles à faire, beaucoup pour les enfants puis les personnes seules aînées, qui n'ont pas de réseau pour leur amener de la nourriture », dit-il.

L’inflation alimentaire pourrait atteindre jusqu’à 7 % en 2022, indique le Rapport sur les prix alimentaires canadiens publié jeudi. Il s’agit d’un record, car lors des 11 autres éditions, les hausses prévues étaient généralement de 2 à 4 %.

– Avec la collaboration de Vincent Larin, Agence QMI

