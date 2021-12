Josh Duggar coupable de possession de pornographie juvénile

Josh Duggar, connu pour avoir participé à une émission de téléréalité vantant les valeurs familiales et chrétiennes, a été déclaré coupable de possession de pornographie juvénile.

Ce père de sept enfants avait téléchargé des images d’agressions sexuelles d’enfants au printemps 2019 sur un ordinateur de son commerce de vente de voitures de l’Arkansas.

Il avait été arrêté en avril dernier et avait plaidé non coupable à deux accusations de possession de pornographie juvénile. Il a été déclaré coupable par un jury au terme d’un procès de plus d’une semaine.

L’homme de 33 ans est le fils aîné d’une famille de 19 ans qui a eu son émission de téléréalité pendant de nombreuses années sur TLC «19 Kids and counting».

La famille Duggar vante des valeurs chrétiennes très conservatrices qui condamnent notamment les rapprochements hors mariage.

La sentence sera prononcée à une date ultérieure. Duggar encourt une peine d’au moins 20 ans de prison et 500 000 dollars d’amende.