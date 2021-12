La motivation supplémentaire de Carey Price

Le gardien Carey Price n’est pas dupe : la saison du Canadien de Montréal est déjà à l’eau et il sera pratiquement impossible de l’aider à participer aux séries éliminatoires, mais il peut au moins se consoler à l’idée de peut-être porter l’uniforme du Canada aux Jeux olympiques, si la Ligue nationale de hockey envoie ses joueurs à Pékin.

Le numéro 31 était de nouveau sur la patinoire avec tout son équipement en compagnie d’un thérapeute sportif, jeudi avant-midi, au complexe sportif de Brossard afin d’effectuer quelques exercices durant plusieurs minutes. La veille, il avait réalisé la même routine, tout comme lundi, aux dires de l’instructeur-chef Dominique Ducharme. À l’écart de la compétition depuis le début de la campagne, Price ne reviendra pas avant minimalement Noël et probablement plus tard. Cependant, la remise en forme se déroule rondement.

Or, pour le principal intéressé, l’enjeu sera surtout de convaincre l’équipe canadienne olympique de le convier aux Jeux. Le Tricolore espère évidemment le revoir le plus tôt possible, mais la réalité, c’est que Montréal accusait un retard de 14 points sur une place en séries avant son duel contre les Blackhawks de Chicago en soirée.

«Sa motivation première, c’est de jouer au hockey. Mais avoir une chance d’aller aux Olympiques, pour Carey ou n’importe quel autre joueur, c’est une raison supplémentaire, a commenté Ducharme en avant-midi. Pour un joueur qui commence la saison et qui veut faire sa place dans la formation, ou pour un joueur qui connaît un moins départ et qui espère tourner le vent de bord afin de faire bonne impression, [...] ou pour un joueur blessé, représenter le Canada aux Jeux, c’est certainement un extra.»

De la joie

Reste que la simple présence de Price sur la patinoire de Brossard est synonyme de bonheur, autant à l’équipe qu’au principal concerné.

«C’est certain que quand tu te rapproches [d’un retour au jeu], ça amène du positif et ça devient excitant, même s’il s’agit d’un vétéran qui joue dans la ligue depuis plusieurs saisons. Ce sont tous des compétiteurs qui veulent être sur la glace, a mentionné l’entraîneur-chef. Pour lui, enfiler l’équipement est un pas de plus vers un retour. Oui, ça fait du bien.»

Le gardien a été opéré au genou après la finale de la Coupe Stanley en juillet et a suivi le programme spécial d’assistance aux joueurs du circuit Bettman tôt dans la saison.

