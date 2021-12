L’échiquier politique des Jeux

Quinze siècles après la disparition des olympiades hellènes, les Jeux olympiques ont été restaurés en 1896. Une célébration de l’esprit sportif dans laquelle la politique s’est vite immiscée dans presque chacune de ses manifestations.

En 1920, les Jeux ont lieu à Anvers en hommage aux Belges malmenés durant la Première Guerre mondiale, et en excluant l’Allemagne, l’Autriche, la Hongrie, la Turquie et la Bulgarie. Ce n’était pas une première car Athènes avait déjà exclu Sparte en 424 avant J.-C. au plus fort de la guerre du Péloponnèse.

En 1936, les Jeux de Berlin servent à illustrer la supériorité de l'idéologie nazie. Les Jeux reprennent à Londres en 1948, mais en excluant les vaincus de la Seconde Guerre, le Japon et l’Allemagne.

Violence

Si les Jeux vivent ensuite un âge d’or qui culmine à Tokyo en 1964, la violence et la politique reviennent pressurer la symbolique trêve.

En 1968, à Mexico, la répression d’une manif étudiante fait de 200 à 300 morts et voit les médaillés Tommie Smith et John Carlos lever le poing sur le podium en guise de soutien au mouvement des Black Panthers.

À Munich, en 1972, les terroristes palestiniens de Septembre Noir assassinent 11 membres de l’équipe olympique israélienne. À Montréal, la politique de l’apartheid de l’Afrique du Sud, bannie des Jeux depuis 1962, entraîne un large boycott des pays africains.

En 1980, une soixantaine de pays boycottent les Jeux de Moscou pour protester contre l’invasion soviétique en Afghanistan. Le bloc communiste riposte en boycottant les Jeux de Los Angeles de 1984. Et en 1988, Cuba, l’Éthiopie et le Nicaragua s’abstiennent de participer aux Jeux pour protester contre l’exclusion de la Corée du Nord.

Dopage et dépenses astronomiques

Depuis, le dopage et les dépenses astronomiques volent également la vedette. Au début des années 1990, on décale aussi les Jeux d’hiver, créant une compétition à tous les deux ans, pour rabonnir les revenus publicitaires. Quant au dopage, il devient parfois si institutionnalisé que la Russie est exclue des Jeux de PyeongChang en 2018.

La valse des milliards a atteint son paroxysme à Sotchi en 2014 (51 milliards de dollars canadiens) et à Rio en 2016 (17 milliards de dollars canadiens). On prévoit que les prochains Jeux d’été de Paris (2024) coûteront « seulement » 13 milliards.

Mais l’agitation sociale et les conflits politiques n’ont cesse de déparer. Déjà, en 2008, les Ouïgours et les Tibétains avaient manifesté contre la tenue des Jeux d’été de Pékin. Ces jours-ci, le boycott diplomatique se propage à grande vitesse en vue des imminents Jeux d’hiver de Pékin.

Le gigantisme et la politisation des Jeux, et l’outrecuidance de les tenir dans des mégalopoles souvent gangrenées par la pauvreté, éclipsent de plus en plus leur vocation sportive.

Pour le respect des athlètes, il serait peut-être temps d’inventer une formule autre que ces rendez-vous sportifs, déjà injustes en raison du ratio de participants/pays hautement variable, et dont on a perverti le noble esprit que leur avait insufflé Pierre de Coubertin il y a 125 ans.

Sylvain-Claude Filion, Auteur Sherbrooke