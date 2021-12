«Les imposteurs»: Rachid Badouri démêle le vrai du faux

Rachid Badouri est de retour à la télé pour chauffer le plateau de la nouvelle émission Les imposteurs, un concept hybride mêlant jeu, improvisation et entrevue, en privilégiant toujours les fous rires ainsi que les anecdotes jamais partagées par les vedettes invitées.

Pour parvenir à leurs fins, les recherchistes ont dû trimer dur en amont des tournages des 13 épisodes, a-t-on révélé aux journalistes, jeudi, lors du visionnement du 10e épisode ayant été tourné et mettant en vedette Mélissa Bédard, P.-A. Méthot et Arnaud Soly.

Histoire d’être déstabilisé au même titre que les participants et «d’entrer dans la game», Rachid Badouri a demandé à l’équipe de ne l'informer ni des invités ni des questions.

Il n’a pas dit «oui» immédiatement quand on lui a demandé d’animer Les imposteurs parce que, a-t-il souligné, «je n’arrivais pas à comprendre le concept de l’émission, il fallait qu’on le vive, j’ai dit oui après le pilote, là j’ai fait: “Je viens de comprendre!”»

Photo Agence QMI, Joël Lemay

C’est le 10 janvier, à 20h, que Noovo va lancer cette nouveauté produite par Juste pour rire TV, en collaboration avec Bell Média, d’après un concept d’Émilie Corriveau, Benoit Cyr et Jonathan Racine. Cet automne, c’est Qui sait chanter? qui occupait cette case horaire contre les grosses séries de TVA et d’ICI Télé.

«Ce qu’on aimait au départ de l’idée du show, c’est que ça obligeait la recherche à trouver des anecdotes qui n’avaient jamais été racontées. Il est là le défi dans l’équipe de recherche», a dit Jonathan Racine, l’un des concepteurs, qui a parlé d’«histoires croquantes qu’on a réussi à trouver très loin dans le fond des poches des artistes.»

Les convives, à qui l’on prépare aussi des surprises pour les faire patiner ou pour générer des émotions, racontent des situations dans lesquelles ils ont été impliqués, et il faut départager le vrai du faux, les deux s’entremêlant aussi parfois. C’est le public, à la toute fin, qui vote pour le meilleur invité et la fondation représentée par ce dernier met alors la main sur une somme de 2000$.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Rachid a aussi dû se creuser les méninges, car à la fin de chaque émission il doit y aller d’une histoire bien à lui. «Je me considère comme un pas pire menteur, un grand manipulateur, pis j’avais de la misère», a-t-il blagué.

Parmi les invités de la saison, on retrouvera plusieurs humoristes, mais aussi Rita Baga, Marc Hervieux, Ginette Reno, Geneviève Schmidt et Sonia Vachon.

C’est un retour sous les projecteurs pour Rachid Badouri, qui a profité de la pandémie pour faire le plein d’admirateurs sur Tik Tok, où ils sont maintenant deux millions à le suivre.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Exportable

Le vice-président aux contenus francophones du Groupe Juste pour rire, Patrick Rozon, a indiqué que Juste pour rire TV voulait multiplier les projets au cours des prochaines années, notamment au niveau de la fiction. Concernant Les imposteurs, l’émission est exportable.

«On a une équipe, on a Marina [Di Pancrazio] qui est là-dessus, Marina qui arrive de Disney, qui s’en vient nous aider à exporter ça. Et on est en train de faire un plan de match», a dit Jonathan Racine.

