«Les Perles»: Club illico commande une nouvelle comédie dramatique

Club illico enrichira son offre avec la nouvelle comédie dramatique «Les perles», qui va suivre une mère monoparentale en ayant lourd sur les épaules.

Écrite par l’autrice Erika Soucy, qui a coécrit la série «Léo» avec Fabien Cloutier, la première saison de 13 demi-heures sera tournée le printemps prochain. Encore Télévision produit le tout avec l’apport de Québecor Contenu.

Pour l’heure, aucune indication n’a été donnée relativement à la distribution ou sur l’identité du ou de la réalisatrice.

«J’ai eu envie de créer, avec "Les Perles", une série féministe qui met de l’avant des femmes qui n’ont ni le temps ni le vocabulaire pour se revendiquer. Pourtant, elles le sont par leurs choix de vie et leurs personnalités. J’avais le goût de parler de charge mentale et de privilèges qui sont relatifs pour chacune, selon leur situation socio-économique, tout en abordant la performance qu’on impose aux jeunes femmes, aujourd’hui. J’avais envie de dire beaucoup de choses qui me tiennent à cœur, mais ultimement, je pose une seule question: c’est quoi, être une bonne mère ?», a dit Erika Soucy, jeudi, dans un communiqué.

On va ainsi découvrir, à travers l’humour et le drame, le quotidien de Stéphanie, 32 ans, et de ses deux filles de 9 et de 16 ans. Sa meilleure amie Cynthia sera aussi dans le décor.

La série, «c'est un peu la mort de la Wonder Woman et du culte de la performance lorsqu’on est mère», a ajouté Erika Soucy, qui a aussi écrit plusieurs livres.

«"Les Perles" est une série qui met en lumière des femmes fortes, drôles, qui s’aiment et qui mettent l’amour au cœur de tous leurs choix. À travers chacun des épisodes, Erika Soucy, avec un ton bien à elle, aborde des thèmes peu portés à l’écran et les dépeints comme seule elle peut le faire, c’est-à-dire de façon simple, sensible et pleine de beauté», a indiqué le vice-président, contenus originaux chez Québecor Contenu, Denis Dubois.

À voir aussi