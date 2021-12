Omicron fait chuter les réservations de voyage

La découverte du nouveau variant Omicron, et les nouvelles restrictions imposées par le gouvernement fédéral ont de quoi refroidir les ardeurs de ceux qui avaient prévu passer les Fêtes au soleil.

• À lire aussi: Omicron complique la vie des voyageurs: voici à quoi vous attendre lors de votre arrivée à l'aéroport

• À lire aussi: Cinq voyageurs infectés au variant Omicron au Québec

Plusieurs agences de voyages ont affirmé que les nouvelles réservations se font très rares, surtout depuis l’annonce que des cas du variant avaient été détectés au Québec. Certaines personnes ont aussi préféré annuler leur voyage.

Selon des agents de voyages, les clients craignent surtout les mesures imposées au retour de leur escapade, plus que le variant lui-même.

«Ça s’est répercuté de manière assez radicale. À partir du moment où on a entendu parler d’Omicron, on a senti que nos téléphones ont arrêté de sonner. Le point le plus contraignant pour les clients, c’est de ne pas savoir quels types de mesures ils vont avoir au retour», estime Nicole Saint-Hilaire, de Voyages Nicole Saint-Hilaire.

Éric Boissonneault, vice-président de l’Association des agents de voyages du Québec confirme que les passagers craignent surtout les conditions de leur entrée au Canada.

«Les questions se posent vraiment sur le fait de “Combien de temps je devrai attendre?”, “Comment cela va fonctionner à l’aéroport?”, “Comment ça va fonctionner avec les connecteurs dans les régions au Québec?”», énumère M. Boissonneault.

Les agents de voyages croient que les réservations ne reprendront pas tant que les voyageurs n’auront pas un portrait plus clair des mesures en place. D’ici là, ce seront surtout des réservations de dernières minutes qui primeront.

À voir aussi