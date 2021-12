Pénurie de main-d'œuvre: de nouvelles formations accélérées

Une série de nouvelles formations en format accéléré ont été lancées jeudi par Québec, pour combattre la pénurie de main-d’œuvre dans le réseau de la santé.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent offre par ailleurs des bourses aux participants des différents programmes.

Le gouvernement cherche à recruter des agents administratifs pour soutenir les infirmières et les libérer de certaines tâches. Il a par ailleurs ouvert 86 places pour cette formation de huit semaines dans la région Bas-Laurentienne.

Après l’obtention de leur diplôme, les nouveaux agents obtiendront un poste à 21 $ l'heure, avec une garantie d’emploi d’un an, tandis que la bourse offerte pour cette formation est de 4000$.

La formation pour infirmier(e)s auxiliaires, dont 60 places ont été ouvertes, permettra aux nouvelles ressources d’intégrer le marché du travail en 14 mois, au lieu 22.

Le salaire horaire d’entrée pour ce poste est de 23,60 $, tandis que le diplôme d’études professionnelles sera assorti d’une bourse de 20 000 $ et d’une garantie d’emploi de deux ans.

Actuellement, au Bas-Saint-Laurent, il en manque au moins 133 auxiliaires.

«La façon de passer de 22 mois à 14 mois c’est en augmentant le nombre d’heures de formation par semaine, habituellement on est au alentour de 20 à 25 et là on sera aux alentours de 30 à 32 heures», a expliqué Alexandre Marion, directeur général du Centre de services scolaire des Monts-et-Marées.

Il manque également une quinzaine de préposés aux bénéficiaires. Au terme de cette formation, un emploi d’une durée minimale d’un an est garanti en CHSLD. Les étudiants pourront aussi compter sur une bourse de 9210 $.

Le salaire d’entrée pour les préposés aux bénéficiaires est de 24,83 $.

«On a environ actuellement 85 % de taux de rétention sur nos cohortes de préposés aux bénéficiaires», a confirmé la coordonnatrice des ressources humaines au CISSS du Bas-Saint-Laurent Katy Pelletier.

La plupart des formations offertes par le gouvernement vont débuter dès le début de l'année et auront lieu à Rimouski, Matane et Rivière-du-Loup.

Les quatre dernières cohortes de formation accélérées ont permis de combler une bonne partie de la main-d'œuvre au Bas-Saint-Laurent.