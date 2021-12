Plus rien n’arrête le Lightning

Le Lightning de Tampa Bay a signé un cinquième gain de suite, jeudi au Scotiabank Arena, en défaisant les Maple Leafs de Toronto 5 à 3.

• À lire aussi: Moment historique pour Marc-André Fleury

Du même coup, l’entraîneur-chef Jon Cooper a récolté son 400e gain en carrière. Il est ainsi devenu le plus rapide à y arriver, lui qui n’a eu besoin que de 653 matchs, soit quatre de moins que celui qui détenait le précédent record, Bruce Boudreau.

C’est en deuxième période que les visiteurs ont distancé leurs rivaux. Avec un pointage de 2 à 2, Ondrej Palat a procuré une avance d’un but aux siens. Un peu plus de cinq minutes plus tard, Taylor Raddysh offrait un coussin de deux filets à son équipe.

Palat a finalement scellé l’issue du match, en poussant la rondelle dans une cage déserte, alors que les Maple Leafs tentaient une dernière poussée après avoir vu Ondrej Kase réduire l’écart à un seul but.

Kase avait aussi déjoué le gardien Andrei Vasilevskiy en première période pour les favoris de la foule, tout comme William Nylander. Le portier du Lightning a finalement réussi 35 arrêts dans la victoire.

À l’autre bout de la patinoire, Jack Campbell a eu une soirée difficile, cédant quatre fois sur 26 tirs. Pierre-Édouard Bellemare et Steven Stamkos ont été les autres patineurs à tromper sa vigilance.

Gibson ferme la porte aux Blue Jackets

À Columbus, le gardien des Ducks d’Anaheim John Gibson s’est dressé devant les patineurs des Blue Jackets pour aider les siens à l’emporter 2 à 1 en tirs de barrage.

L’homme masqué de la formation californienne a seulement cédé une fois, un peu plus de huit minutes après la mise au jeu initiale, devant Alexandre Texier. Il a pris sa revanche en freinant Le Français durant la fusillade, en plus de réserver le même sort à Oliver Bjorkstrand. Il a toutefois été déjoué par Jakub Voracek.

Dans le camp des Ducks, Rickard Rakell et Trevor Zegras ont secoué les cordages durant les tirs de barrage, tandis qu’Isac Lundestrom l’avait fait durant le temps réglementaire, plus précisément 2 min 21 s après Texier.

Le portier Elvis Merzlikins n’a pas mal fait dans la défaite, avec 25 arrêts.