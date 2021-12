Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Les sonates russes de Prokofiev

Photo courtoisie

Les pianistes québécois ont le vent dans les voiles plus que jamais par les temps qui courent. Sur l’opus Piano Sonatas Vol. 1, David Jalbert entreprend un cycle de l’intégrale des Sonates pour piano du compositeur Sergueï Prokofiev. Ce premier volume, enregistré au Palais Montcalm à Québec, est consacré à quatre sonates de la période russe, avant son départ pour l’Amérique en 1918. On retrouve aussi quatre courtes pièces pour piano. Des œuvres écrites entre 1906 et 1912. Deux autres volumes suivront. Une belle façon de s’initier à la carrière du compositeur ukrainien. (Yves Leclerc)

Prokofiev Piano Sonatas Vol.1 ★★★

► Un album de David Jalbert

Nonante-Cinq

Photo courtoisie

Que l’on aime ou pas la musique pop « à la française », difficile de ne pas se laisser entraîner par les mélodies pétillantes de la jeune sensation belge Angèle. Nonante-cinq (la façon belge de dire quatre-vingt-quinze, son année de naissance), le deuxième album studio de l’auteure-compositrice-interprète, s’écoute d’un trait. Il donne même l’impression qu’il y a soudainement plus de soleil dans notre vie. Le premier titre, Bruxelles je t’aime, a conquis le cœur des gens – en particulier ceux du pays plat – avec sa mélodie accrocheuse et ses paroles comme un hymne à sa ville et sa langue d’origine. Avec la chanson Démons, elle fait équipe avec le rappeur belgo-congolais Damso, le temps d’une pièce rappelant le style des Drake et The Weeknd de ce monde. (Sarah-Émilie Nault)

Nonante-Cinq ★★★1⁄2

► Un album d’Angèle

À la française

Photo courtoisie

En tendant l’oreille, on imagine cette voix d’une autre époque agrémenter les soirées parisiennes du siècle dernier. Fortement inspirée par Piaf ou Barbara, La Zarra n’en est pas moins Québécoise, et son premier album, où elle dévoile un ambitieux mélange de variété française d’antan, de musique urbaine contemporaine et d’arrangements orchestraux, pique la curiosité. Glamour jusque dans les cordes vocales, déjà suivie de près de l’autre côté de l’Atlantique, cette nouvelle venue, à l’exception notable du radiophonique extrait Tu t’en iras, impose une signature musicale forte, fruit d’une collaboration avec le producteur montréalais Benny Adam. À surveiller de près, il va sans dire. (Cédric Bélangerg)

Traîtrise ★★★1⁄2

► Un album de La Zarra