Près de 2000 nouveaux cas: Dubé s’attend à ce que la hausse des infections se poursuive

Avec plus de 1800 nouveaux cas confirmés en 24 heures, il faut s’attendre à ce que la montée en flèche du nombre de personnes infectées se poursuive, a signalé le ministre Christian Dubé, en encourageant les parents à faire vacciner leurs enfants, qui pourront bientôt ramener des tests rapides à la maison.

«On pourrait avoir 3000 cas», a prévenu le ministre de la Santé lors d’une mêlée de presse à l’Assemblée nationale.

Son ministère a rapporté jeudi 1807 nouveaux cas de COVID-19, auxquels s’ajoute un décès.

M. Dubé se fait rassurant malgré tout: ce bond important du nombre d'infections ne remet «pas du tout» en question la décision d’augmenter de 10 à 20 le maximum de personnes par rassemblement pendant les Fêtes.

«Ce qui est important, c’est de regarder les hospitalisations», a rappelé M. Dubé. Le dernier bilan fait état de 35 nouvelles admissions, alors que 22 personnes infectées ont obtenu leur congé de l’hôpital. «Ça, on aime moins ça, parce que, là, il va y avoir une dizaine de personnes de plus encore à l’hôpital», a-t-il analysé.

46% des enfants vaccinés

«Les cas, aujourd’hui comme dans les derniers jours, sont principalement chez les enfants et les parents de ces enfants-là», a également souligné le ministre de la Santé.

À ce jour, 303 306 enfants de 5 à 11 ans ont été vaccinés ou sont sur le point d’avoir leur rendez-vous. À ce rythme, près de la moitié des enfants de 5 à 11 ans ne seront pas vaccinés à Noël.

«Notre taux [de vaccination chez les enfants] est rendu à 46%, ça va bien», a noté M. Dubé, qui encourage les parents à faire vacciner leur enfant.

«C’est important», a-t-il insisté. Idem pour la troisième dose, à laquelle de plus en plus de Québécois ont accès.

Des tests rapides avant Noël

Dans le rayon des «très bonnes nouvelles», d’ici Noël, les enfants du primaire et du préscolaire qui ont des symptômes pourront rentrer à la maison avec une boîte de 5 tests rapides glissée dans leur sac à dos.

Sur les 10 millions de tests demandés à Ottawa, Québec en a reçu un peu plus de 3 millions. Ils seront distribués en priorité dans les régions où les hausses de cas sont les plus élevées, notamment en Estrie, dans Chaudière-Appalaches et dans le grand Montréal.

Opérations policières

De son côté, la ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, a prévenu que des interventions policières accrues auraient lieu dans les bars et les restaurants, en particulier ce week-end et le suivant.

«L'objectif de ces opérations est de favoriser le respect des mesures liées au passeport vaccinal en soutenant les exploitants et les propriétaires de restaurants et de bars dans l'application de ces mesures», précise son ministère dans un communiqué.

