Spectacle du chanteur Engelbert Humperdinck à la Place des Arts

Le chanteur britannique Engelbert Humperdinck va se produire le 22 mai 2022 à la Salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, à Montréal.

L’artiste de 85 ans, né en Inde, fait carrière depuis six décennies. Parmi ses succès, soulignons les chansons «Release Me», «After the Lovin’», «Spanish Eyes», «Quando Quando Quando», «The Last Waltz», «There Goes My Everything», «Am I That Easy to Forget» et «A Man Without Love».

Les billets vont être mis en vente ce samedi, à 10 h (placedesarts.com, 514 842-2112).