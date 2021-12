Surveillance policière accrue dans les bars et restos pendant les Fêtes

La surveillance policière dans les restaurants et les bars du Québec sera accrue pendant la période des Fêtes, annonce la vice-première ministre Geneviève Guilbault.

• À lire aussi: Comment passer un Noël sécuritaire malgré la COVID-19?

«Les prochaines semaines seront propices aux rassemblements festifs; je nous invite donc à profiter de cette période pour passer de bons moments avec nos proches et nos collègues tout en respectant les règles de santé publique. Il est important de maintenir des comportements sécuritaires durant les Fêtes, pour notre santé et pour nous sortir le plus rapidement possible de cette pandémie. Je remercie nos policiers pour leur excellent travail et souhaite à tous les Québécois un répit heureux et revigorant.»

Plus de détails suivront...