Un directeur général nommé dans un mois?

Le comité chapeauté par le vice-président exécutif aux opérations hockey du Canadien, Jeff Gorton, devrait nommer un nouveau directeur général au début du mois de janvier.

C’est du moins ce qu’a avancé notre collègue Renaud Lavoie, qui a appris qu’un des actionnaires du CH, Michael Andlauer, fera partie de ce comité, qui inclut également l’ancienne gloire et DG du club, Bob Gainey, et son propriétaire et président, Geoff Molson. Andlauer avait aussi participé à l’embauche du précédent DG, Marc Bergevin, en 2012.

Propriétaire des Bulldogs de Hamilton dans la OHL, Andlauer «est un gars qui connaît le tabac», a expliqué Renaud à JiC, jeudi soir.

«Chacun [des membres du comité] va avoir sa liste, peut-être qu’il y aura huit noms sur une liste et 20 noms sur une autre, a-t-il souligné. Quand on va finir de se rencontrer, on va probablement réduire ça peut-être à une dizaine de noms.»

Les différents candidats seront ensuite rencontrés selon leur disponibilité. Il ne faudrait pas s’attendre à voir un DG nommé avant Noël, a indiqué notre collègue.

«Ça va aller au mois de janvier», a-t-il affirmé, expliquant que l’organisation aimerait en avoir terminé d’ici environ un mois.

Renaud a également pris soin de démentir, durant son intervention, une rumeur voulant que Molson envisage vendre l’équipe. Il a également assuré que la LNH n’avait aucune intention d’annuler le prochain match des étoiles.

